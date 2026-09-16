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Cultura

Faustão conversa com Pedro Bial sobre retorno à TV após transplantes

Apresentador abriu o jogo sobre planos para o futuro

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 09h22 | Atualizado em 16 set 2026, 12h59
Homem de meia-idade, cabelos castanhos, veste jaqueta azul sobre camiseta amarela, braços cruzados, expressão séria. Ao fundo, vaso com plantas e janela com cortina clara
Faustão no 'Conversa com Bial' (TV/Reprodução)
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Faustão conversa com Pedro Bial sobre retorno à TV após transplantes Priorizar nos meus resultados Google

Fausto Silva, o Faustão, falou sobre a possibilidade de retornar à televisão. Aos 76 anos, o apresentador afirmou que, após mais de seis décadas de trabalho, sua decisão é aproveitar a família e a companhia dos cachorros.

“Quando você fica muito tempo no hospital, passam várias séries, não filmes, pela sua cabeça. Pensei bastante e sempre falei: ‘No dia que eu parar, vou parar mesmo’. Trabalhei durante 64 anos e acho que fiz o que pude”. disse Faustão durante participação no Conversa com Bial, da Globo, nesta terça-feira, 15. Segundo ele, os planos agora são voltados à família.

O apresentador também comentou sobre o legado que deixou na televisão e revelou que considera a família e as amizades seu maior patrimônio. A conversa aconteceu após ele passar por quatro transplantes: um de coração, dois de rim e um de fígado.

“Você ter que enfrentar a doença com altivez. É isso que move você a dar uma virada. Sem dúvida alguma, esse é o grande segredo da vida”, concluiu.

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