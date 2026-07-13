Fátima engana Salma: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta segunda, 13
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 95 – segunda-feira, 13
Malungo agradece as informações recebidas de Jorge. Diógenes e Marta confrontam Virgínia diante das acusações de Lúcia/Alika. Onildo afirma a Fátima que Miguel e Salma têm o direito de saber a verdade sobre seu estado de saúde. Fátima engana Salma, a fim de continuar manipulando a filha. José se preocupa quando Alika diz que contará a Omar sobre seu envolvimento com Tonho.Dumi sugere que Kênia disfarce seu descontentamento com Jendal. Dumi comenta seu plano de furtar as joias do rei com Akin e Ladisa. Bartô divide com Miguel a ideia de construir um santuário para sua mãe em Barro Preto. Diógenes e Mirinho questionam Sebastião sobre seu apoio ao crime de Virgínia. Alika revela a Tonho que Omar está chegando ao Brasil.