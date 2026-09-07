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Cultura

Fátima Bernardes expõe no Rock in Rio reação ao entrevistar William Bonner

Apresentadora assistiu aos shows na terceira noite do festival

Por Tatiana Moura 7 set 2026, 00h33 | Atualizado em 7 set 2026, 10h54
Mulher de cabelos castanhos e lisos, sorrindo, vestindo jaqueta laranja sobre blusa preta de gola alta e colar de correntes metálicas, posa em frente a um fundo vermelho com logotipos da Seara
Fátima Bernardes (Du Araujo/Divulgação)
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Fátima Bernardes expõe no Rock in Rio reação ao entrevistar William Bonner Priorizar nos meus resultados Google

Fátima Bernardes esteve no Rock in Rio neste domingo, 6, para assistir aos shows do festival entre as gravações do videocast Cá Entre Nós, que apresenta ao lado da filha, Bia Bonemer. No episódio mais recente, as duas receberam William Bonner, ex-marido de Fátima e pai de seus três filhos. A experiência, segundo ela, foi natural. “Ele era um entrevistado e tinha muito a dizer. Não pensei especificamente: ‘Ele é o Bonner’. Ela (Bia) chamava ele de pai”, contou.

Nenhum dos filhos do casal havia, até então, seguido os pais no audiovisual. Para Fátima, a estreia de Bia nesse universo representa mais uma divisão de caminhos do que uma repetição da trajetória familiar. “Eu acho que agora nós estamos dividindo passos, mais do que seguir os mesmos passos. É novo para mim, é novo para ela”, afirmou.

Depois de passar por telejornais, programas matinais e, agora, videocast, a apresentadora ainda tem um formato que gostaria de experimentar: o reality show. “Um reality, com coisas que têm a ver comigo, mas isso é conversa para mais para frente”, disse. Fátima, porém, descartou participar de atrações como Big Brother Brasil e Dança dos Famosos.

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