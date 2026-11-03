Fátima Bernardes celebra namoro à distância com Túlio Gadêlha: ‘Conexão se mantém’

A jornalista Fátima Bernardes celebrou nove anos de namoro com o deputado federal Túlio Gadêlha nesta segunda-feira, 2. Em seu perfil no Instagram, a apresentadora fez uma publicação carinhosa em homenagem ao parceiro e a relação duradoura dos dois.

“Nove anos! Feliz em ver que mesmo longe, a conexão se mantém. E que quando estamos juntos sobram sorrisos e pressa em aproveitar o tempo que temos. Não foi um ano fácil. Muito trabalho, mas cá estamos, escolhendo permanecer juntos. Como está escrito na sua camiseta, que seja um novo ciclo com mais cuscuz e forró. Te amo”, escreveu na legenda.

Juntos oficialmente desde 2017, ano em que se conheceram na festa de uma amiga em comum, Fátima e Túlio vivem um relacionamento à distância entre Rio de Janeiro e Pernambuco. No post, a jornalista reforçou os desafios do último ano, marcado pela distância e mais trabalho.

Nos comentários da postagem, o casal recebeu uma série de elogios de fãs e artistas. Ivete Sangalo e Angélica escreveram: “Lindos”. A jornalista Isabela Scalabrini também prestou as felicitações ao casal: “Minha amiga e comadre… como é bom ver vocês felizes há tanto tempo!! Continuem dançando forró!!” e outros internautas destacaram a admiração pela união.

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