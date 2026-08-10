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Cultura

Fãs de Harry Potter forçam mudança milionária para preservar ‘túmulo’ de Dobby

Centenas de reclamações levaram projeto de energia entre Reino Unido e Irlanda a evitar o local associado ao personagem

Por Pedro Godoy 10 ago 2026, 20h02
Um memorial de pedras na praia com um pedaço de madeira em forma de cruz, adornado com meias, e pedras pintadas com RIP Dobby e Dobby, com o mar e o pôr do sol ao fundo
Túmulo do personagem fictício Dobby, do universo de Harry Potter (Matthew Horwood/Getty Images/Getty Images)
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Um cabo de energia de £430 milhões (cerca de R$ 3,2 bilhões) entre o Reino Unido e a Irlanda precisou ter seu trajeto alterado após protestos de fãs da saga Harry Potter, que queriam evitar a passagem da estrutura pelo local conhecido como o “túmulo de Dobby“, personagem fictício sepultado na praia de Freshwater West, em Pembrokeshire, no País de Gales.

O “túmulo” do personagem da série de livros e filmes de J.K. Rowling recebe meias e pedras deixadas por admiradores, algumas com inscrições em homenagem ao elfo, que morre em Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1. Entre as mensagens deixadas no local está: “Aqui jaz Dobby, um elfo livre”. A prática, porém, é desaconselhada pela National Trust, organização que administra a área, por se tratar de uma região de proteção ambiental.

O cabo Greenlink, avaliado em £430 milhões, conecta a rede elétrica do Reino Unido à Irlanda e, inicialmente, passaria próximo ao local do “túmulo”. Segundo Simon Ludlam, gerente do projeto, a empresa recebeu centenas de reclamações depois que ele revelou à BBC o trajeto previsto para a instalação.

Em entrevista ao podcast “Energy Revolution”, Ludlam admitiu que não conhecia o personagem e que, inicialmente, não compreendeu a reação dos fãs. Um colega precisou explicar que o projeto passaria pelo “túmulo de Dobby”. “Eu disse: ‘Dobby, quem é Dobby?'”, relatou.

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O gerente afirmou que o novo trajeto evita o local. “Muita gente ficou feliz com isso”, disse. “O projeto agora está seguindo em frente, e o Dobby está feliz. Passamos bem perto de alguns vestígios reais da Idade do Bronze, mas evitamos o túmulo do Dobby.”

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Harry Potter
JK Rowling
País de Gales
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