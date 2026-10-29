Fãs de BTS relacionam letra de música a Bolsonaro e Lula

O BTS se apresentou na quarta-feira, 28, em São Paulo, com a turnê Arirang. Em uma parte do show, o público percebeu que a letra, em coreano, parecia formar outra frase em português. Alguns fãs entendem: “Bolsonaro é louco e eu sou Lula”. Cada apresentação tem uma música surpresa – a do primeiro dia na capital paulista foi Black Swan, em que aparece o curioso trecho.

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O grupo canta: “Tento fugir, mas volto em disparada, em disparada, em disparada”, em coreano, mas por conta da pronúncia , boa parte dos fãs não entendeu a mensagem original, fazendo uma ligação política. Por conta do resultado das eleições presidenciais de 2026, uma parcela do público achou que a escolha de música surpresa foi proposital.