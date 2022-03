Farofa no tapete vermelho: Festival de Cannes se rende ao TikTok

Famoso por seu espírito intelectualizado e blasé, o Festival de Cannes sempre se orgulhou de sua resistência a novos hábitos tidos como mundanos, ou mesmo cafonas. Em 2018, uma trivialidade então no ápice da glória foi proibida no tapete vermelho do evento: para impedir as selfies, até seguranças entravam em ação. Na época, Thierry Frémaux, diretor artístico da premiação francesa, argumentou que esse tipo de foto provocava desordem, prejudicando a “qualidade da experiência” do tapete vermelho e do festival em si. Agora, porém, Cannes se rende às evidências de que sua arrogância não tem mais lugar num mundo hiperconectado. Para se popularizar, o festival acaba de firmar uma parceria com o aplicativo cujos vídeos popularescos até pouco tempo atrás seriam um anátema em suas sessões chiques: o TikTok.

O objetivo é alcançar a atenção da geração Z ao redor do globo, possibilitando aos usuários do TikTok — que já superam a marca de 1 bilhão — acesso a conteúdo exclusivo dos bastidores, cenas saídas diretamente do tapete vermelho e entrevistas. A parceria também prevê a competição #TikTokShortFilm, dentro do próprio aplicativo, na qual podem concorrer curtas-metragens verticais com duração entre 30 segundos e 3 minutos. Nessa primeira edição, o júri será presidido por um diretor conhecido, cujo nome só será revelado posteriormente, e três prêmios serão entregues durante o festival, em um evento com presença de Thierry Frémaux.

O diretor de Cannes, quem diria, diz estar curioso e ansioso para que o aplicativo de vídeos compartilhe a magia do festival com uma audiência mais ampla e mais global que nunca. “Com essa colaboração – que faz parte do desejo de diversificar o público – buscamos compartilhar os momentos mais emocionantes e inspiradores do festival e vê-lo reimaginado pelas lentes dos criadores do TikTok e sua comunidade”, afirmou Frémaux. Não menos importante, claro, é o seguinte detalhe: o TikTok também apoiará o festival de cinema financeiramente.