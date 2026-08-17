Famosos se despedem de Hayden Panettiere após morte aos 36 anos

A morte de Hayden Panettiere comoveu colegas de Hollywood. A atriz, conhecida por papéis em Heroes, Nashville e na franquia Pânico, morreu aos 36 anos. A causa ainda não foi divulgada.

David Arquette, que contracenou com Hayden em Pânico 4, foi um dos primeiros a prestar homenagem: “Eu te amo, Hayden”. Melissa Barrera, de Pânico 6, se despediu da amiga. “Descanse em paz, querida Hayden”, escreveu.

Viola Davis, que trabalhou com a atriz em Custody (2016), compartilhou uma foto das duas e lamentou o ocorrido. “Que talento incrível você tinha… tão genial. Julius e eu adorávamos trabalhar com você… uma alma antiga e sábia, com um coração tão profundo. Gostaria que o mundo tivesse tido mais tempo com você, pois eu tinha uma curiosidade enorme para saber em quem você estava se tornando. Eu vi essa linda fênix renascendo das cinzas. Seus desafios se tornaram seu testemunho, e seu testemunho se tornou seu legado. Descanse em paz, Hayden”, disse Viola, prestando apoio aos familiares: “Enviando orações de cura para sua família, sua filha e todos que te amavam”.

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A despedida ganhou ainda um tom especialmente pessoal nas palavras do apresentador Jay Shetty, que entrevistou Hayden meses antes de sua morte. “Nossa amizade tinha acabado de começar e fiquei muito tocado pela conversa que tivemos no início deste ano”, comentou.

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