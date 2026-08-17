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Cultura

Famosos se despedem de Hayden Panettiere após morte aos 36 anos

Viola Davis, que contracenou com atriz, lamentou o ocorrido

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 13h00 | Atualizado em 17 ago 2026, 13h01
Hayden Panettiere, loira de cachos e colar de coração, sorri ao lado de Viola Davis, que veste blazer vinho e camisa branca, ambas sorrindo para a câmera
Hayden Panettiere e Viola Davis (Instagram/Reprodução)
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A morte de Hayden Panettiere comoveu colegas de Hollywood. A atriz, conhecida por papéis em Heroes, Nashville e na franquia Pânico, morreu aos 36 anos. A causa ainda não foi divulgada.

David Arquette, que contracenou com Hayden em Pânico 4, foi um dos primeiros a prestar homenagem: “Eu te amo, Hayden”. Melissa Barrera, de Pânico 6, se despediu da amiga. “Descanse em paz, querida Hayden”, escreveu.

Viola Davis, que trabalhou com a atriz em Custody (2016), compartilhou uma foto das duas e lamentou o ocorrido. “Que talento incrível você tinha… tão genial. Julius e eu adorávamos trabalhar com você… uma alma antiga e sábia, com um coração tão profundo. Gostaria que o mundo tivesse tido mais tempo com você, pois eu tinha uma curiosidade enorme para saber em quem você estava se tornando. Eu vi essa linda fênix renascendo das cinzas. Seus desafios se tornaram seu testemunho, e seu testemunho se tornou seu legado. Descanse em paz, Hayden”, disse Viola, prestando apoio aos familiares: “Enviando orações de cura para sua família, sua filha e todos que te amavam”.

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A despedida ganhou ainda um tom especialmente pessoal nas palavras do apresentador Jay Shetty, que entrevistou Hayden meses antes de sua morte. “Nossa amizade tinha acabado de começar e fiquei muito tocado pela conversa que tivemos no início deste ano”, comentou.

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