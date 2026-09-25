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Cultura

Famosos saem em defesa de Gil do Vigor após crítica de colega da Globo

Economista fez um desabafo após ser chamado de 'falso acadêmico' por repórter

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 11h08 | Atualizado em 25 set 2026, 11h10
Homem negro sorridente, com barba e bigode, usando beca azul-marinho, capelo azul e estola dourada e verde com a inscrição Class of 2022 e UC Davis, em um palco com fundo escuro e letras amarelas
Gil do Vigor (Instagram/Reprodução)
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Gil do Vigor recebeu uma onda de apoio de amigos e famosos após ser criticado por Álvaro Pereira Jr., repórter do Fantástico. O jornalista e colega de Gil na Globo ironizou a comemoração do economista pela aprovação de dois artigos pela Sociedade Brasileira de Econometria e chegou a chamá-lo de “falso acadêmico”. Gil rebateu as declarações e afirmou que a postura de Álvaro demonstrava “falta de noção e respeito”.

Após o desabafo do ex-BBB nas redes sociais, nomes conhecidos da televisão se manifestaram em defesa de sua trajetória acadêmica. A apresentadora Ana Maria Braga, com quem divide a bancada do Mais Você, foi uma das primeiras que se pronunciaram. Em um comentário, parabenizou Gil. “Eu tenho um orgulho danado de tudo que você vem construindo durante todo esse tempo. Não dê importância para aquilo que não é importante. Siga em frente sempre”, escreveu. O amigo respondeu: “Eu te amo tanto, mais tanto. Você é meu exemplo, minha inspiração e, acima de tudo, minha amiga. Obrigado por me ensinar tanto”.

Outros nomes também demonstraram apoio. Autora de Quem Ama Cuida, Claudia Souto afirmou que o colega de emissora é um exemplo. “Você é gigante”, comentou a escritora, sendo reforçada por Juliette. A atriz Taís Araujo também o elogiou: “Lindo seu amor pela educação. Viva você, Gil”. Já Astrid Fontenelle ressaltou a trajetória do economista. “Você tem meu total respeito e apoio. Segue o baile. Deixe que os que te atacam falando sozinhos e se consumindo pela inveja”. José Loreto, Otaviano, Lucio Mauro Filho e Luís Miranda também prestaram apoio.

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