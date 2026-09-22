Famosos lamentam morte de Zuenir Ventura: ‘Mestre Zu’

Personalidades e instituições usaram as redes sociais para lamentar a morte de Zuenir Ventura nesta terça-feira, 22. A atriz Fernanda Torres publicou uma foto em que aparece ao lado de Zuenir e do jornalista Jorge Bastos Moreno, morto em 2017. “Foto que a Andréia Sadi tirou de mim, ao lado do grande Moreno e deste homem imenso chamado Zuenir. Meu amor e meus sentimentos para a Mary e toda a família”, escreveu.

Andréia Sadi também compartilhou fotos ao lado de Zuenir. “Mestre Zu é um presente na vida de qualquer pessoa que teve a honra de conhecê-lo. E uma das pessoas mais generosas que conheci com jovens repórteres”, escreveu.

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A jornalista Leilane Neubarth, ex-apresentadora do Conexão GloboNews, também prestou homenagem. “Mestre Zu, tão amado, segue em paz e na luz”, escreveu, usando o apelido que Zuenir ganhou de alunos e que era comum entre colegas.

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A comentarista Ana Flor compartilhou imagens de quando Zuenir foi paraninfo de sua turma de jornalismo na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). “Acompanhou desde o começo minha caminhada, sempre como uma referência, mestre de vida mesmo!”, escreveu. Ela lembrou uma conversa sobre a cobertura das eleições de 2022 em que ele brincou: “Eu te descobri primeiro”.

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A jornalista Maria Fortuna publicou uma foto ao lado de Zuenir no dia da posse dele na Academia Brasileira de Letras (ABL), em 2015. “Obrigada, Mestre Zuzu! Por nos ajudar a entender o Brasil, pelas provocações e ensinamentos jornalísticos, pelo incentivo que sempre me injetou”, escreveu.

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O Fluminense, time do coração do jornalista, também se manifestou. “Torcedor apaixonado do Tricolor, Zuenir foi um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro, com uma trajetória de mais de seis décadas dedicada às letras e à imprensa do país”, diz a publicação do clube.

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