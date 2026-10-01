Famosos lamentam morte de Lito Sousa após luta contra doença rara

Diversos nomes de destaque lamentaram a morte do influenciador Lito Sousa, especialista em aviação, nesta quinta-feira, 1º. Aos 59 anos, Lito foi vítima de uma rápida evolução da doença de Creutzfeldt-Jakob (DJC), uma rara condição neurológica que não possui cura. A morte foi confirmada pela viúva do influenciador, Mila Seidl, e gerou intensa comoção nas redes sociais.

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“Não posso acreditar! Que Deus esteja confortando vocês. Sinto muito mesmo”, escreveu a atriz Sofia Valverde. Apresentadoras como Angélica e Fátima Bernardes também deixaram mensagens de apoio, assim como a influenciadora Virginia Fonseca, que escreveu: “Meus pêsames”.

A apresentadora Monica Iozzi também fez questão de prestar seus sentimentos à viúva, Mila. “Grande perda para todo mundo. Sinta-se abraçada, querida”, disse.

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