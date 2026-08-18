Famosos lamentam morte de Laura Cardoso aos 98 anos

A morte de Laura Cardoso, aos 98 anos, provocou comoção entre artistas que conviveram e contracenaram com a atriz ao longo de mais de oito décadas de carreira. Considerada uma das grandes damas da dramaturgia brasileira, Laura morreu na noite desta segunda-feira, 17, em São Paulo, de causas naturais. A informação foi divulgada pela família nas redes sociais da atriz, na madrugada desta terça-feira, 18.

Entre as homenagens, Miguel Falabella relembrou a amizade com Laura e a trajetória dos dois na arte. “Eu a conheci na virada dos anos 80 e, desde então, tive com ela uma amizade linda, divertida e respeitosa. Fizemos teatro, televisão, muita festa e exercitamos juntos a implantação de um ambiente solar no trabalho. Laura era gigante, compulsiva e tinha um talento que não cabia em seu corpo pequeno. Para mim, era sempre um privilegio estar com ela e assisti-la debruçar-se sobre algumas personagens, te amo, Laura! Muito mesmo! Até um dia!”, escreveu o ator e diretor na legenda de uma foto dos dois publicada no Instagram.

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Já Tony Ramos se emocionou ao falar da amiga, com quem conviveu por mais de seis décadas. “Era a rainha da televisão”, afirmou o ator, que destacou o talento, o vigor e a determinação da veterana. Ary Fontoura, por sua vez, se despediu de Cardoso: “É assim que quero lembrar de você, minha querida amiga Laura, companheira de tantas caminhadas. Essa luz, esse sorriso e esse brilho jamais serão esquecidos. Meu carinho a toda a família. Descanse em paz, minha querida. Te amaremos para sempre”.

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Fabiana Karla, Zezé Motta, Deborah Evelyn, Luciano Huck, Marcelo Adnet, Tatá Werneck e Lúcia Veríssimo e outros artistas também prestaram tributos nas redes sociais.

Pioneira da televisão brasileira, Laura acumulou trabalhos no teatro, cinema e TV e deixa duas filhas, Fernanda e Fátima, além de três netos. O velório acontece nesta terça-feira, 18, em cerimônia restrita, em São Paulo.

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