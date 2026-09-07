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Cultura

Famosos lamentam a morte de Roney Facchini, ex-ator da Globo e de Rá-Tim-Bum

Artista morreu no domingo, 6 de setembro, aos 73 anos

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 11h30 | Atualizado em 7 set 2026, 11h31
Homem calvo de meia-idade, sorrindo, usando camisa xadrez preta e branca sobre camiseta verde, com óculos pendurados na gola, em fundo azul
Ator Roney Facchini (Globo/Divulgação)
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Famosos lamentam a morte de Roney Facchini, ex-ator da Globo e de Rá-Tim-Bum Priorizar nos meus resultados Google

Artistas prestaram suas homenagens ao ator Roney Facchini, morto aos 73 anos neste domingo, 6. O artista foi conhecido por suas participações em Rá-Tim-Bum, da TV Cultura, e na novela Cheias de Charme (2012), da Globo. “Eu perdi um amigo, o Brasil perdeu um imenso ator e estupendo comediante. O mais engraçado de nós.”, escreveu Marisa Orth. Mariana Xavier, Alexandra Richter, Sérgio Guizé e Zeca Camargo também lamentaram a partida do ator.

Grace Gianoukas compartilhou sua mensagem para o artista. “Roney Facchini, nosso amor, respeito e admiração serão eternos. Agora você é energia em expansão. Obrigada por tudo. Meu profundo carinho para todos os familiares e amigos”, escreveu.

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A morte foi confirmada pelo Prêmio Bibi Ferreira. Na publicação, outros artistas lamentaram a partida de Roney, como Fernanda de Freitas, Enrique Diaz, Patrícia Gaspar, Lúcio Mauro Filho e Claudio Lins.

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“O domingo escureceu rápido e a chuva aumentou. Partiu nosso querido Roney. Que susto quando soube. Como é ruim e doloroso esse negócio de passagem, meu Deus. Que droga. A gente tem que se acostumar mas isso é exigir demais de seres feitos de afetos, apegos, fragilidades. O buraco da ausência é devastador. Aprender a lidar com a perda isso sim, mas isso é coisa do Tempo e vai se configurando a medida que vamos amadurecendo e envelhecendo. Agora, perder um grande amigo como Roney rompe a razão. Esfria o dia, silencia os ruídos. Inteligência talento, humor, ironia, lealdade, tanta coisa morava no Roney. Vou sentir saudade, amigo.”, escreveu a atriz Patrícia Gaspar.

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Roney interpretou interpretou o personagem Luís em Rá-Tim-Bum de 1990 a 1994. Em Cheias de Charme, teve uma participação como Vargas. Na Globo, também atuou em produções como Caras e Bocas (2009), Pé na Cova (2013), e A Teia (2014).

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