Famosos abandonam Twitter em protesto contra Elon Musk

A compra do Twitter por Elon Musk e as mudanças aplicadas pelo bilionário estão desagradando usuários ao redor do mundo, mas principalmente celebridades americanas que estão abandonando a rede social em protesto contra Musk. Shonda Rhimes, Whoopi Goldberg, Toni Braxton e Gigi Hadid são algumas das famosas que deletaram suas contas ou pararam de atualizá-las após o dono da Tesla demitir metade dos funcionários do Twitter e afrouxar as regras contra discurso de ódio e desinformação na plataforma. Ex de Musk, Amber Heard também teve seu perfil desativado, mas não explicou o motivo.

Criadora de Grey’s Anatomy, Shonda Rhimes tuitou pela última vez em 29 de outubro. “Não vou ficar esperando o que Elon planejou. Tchau”, escreveu a roteirista, dois dias após Musk fechar seu acordo de compra do Twitter por 44 bilhões de dólares. A cantora Toni Braxton lamentou o aumento de discurso de ódio na rede: “Estou chocada com algumas das ‘liberdades de expressão’ Eu vi nesta plataforma desde a aquisição [de Musk]. Discurso de ódio sob o véu da ‘liberdade de expressão’ é inaceitável; portanto, estou optando por ficar fora do Twitter, pois não é mais um espaço seguro para mim, meus filhos e outras pessoas negras”.

Whoopi Goldberg anunciou sua debandada da rede durante seu talk show da ABC. “Vou sair, e se acalmar e me sentir mais confortável, talvez volte”, disse a atriz, cujo perfil já foi desativado. A modelo Gigi Hadid falou sobre sua saída no Instragram, onde escreveu que a plataforma estava “se tornando cada vez mais uma fossa de ódio e intolerância”. “Não posso dizer que é um lugar seguro para ninguém, não uma plataforma social que fará mais bem do que mal”, publicou.

Entre outras personalidades que saíram do Twitter estão o co-criador de Billions Brian Koppelman; um dos ilustradores de O Espetacular Homem-Aranha Erik Larsen; as atrizes Téa Leoni e Marina Sirtis; o produtor de This is Us Ken Olin; o quadrinista de Os Simpsons Bill Morrison; e o cineasta Alex Winter.

Not hanging around for whatever Elon has planned. Bye. — shonda rhimes (@shondarhimes) October 29, 2022

I'm shocked and appalled at some of the "free speech" I've seen on this platform since its acquisition. Hate speech under the veil of "free speech" is unacceptable; therefore I am choosing to stay off Twitter as it is no longer a safe space for myself, my sons and other POC. — Toni Braxton (@tonibraxton) October 29, 2022