A cineasta e aclamada quadrinista iraniana Marjane Satrapi morreu nesta quinta-feira, 4, aos 56 anos. A causa oficial da morte não foi divulgada, mas a família atestou que a autora morreu “de tristeza” pouco mais de um ano do falecimento do marido Mattias Ripa, “o amor de sua vida”.

Nascida em 1969 em Rasht, no norte do Irã, Satrapi migrou para a França em 1994, anos depois da revolução islamica de 1979. Crítica ferrenha do governo teocrático iraniano, ela ganhou destaque com o quadrinho Persépolis, que narra sua infância em Teerã, lutando contra as restrições impostas pela liderança islâmica.

Enviada à Europa pelos pais, ela carreira no exílio, dedicando-se ao cinema e aos quadrinhos. Lá também, conheceu e se casou com Ripa. produtor, ator e roterista, o sueco foi um colaborador de longa data da autora. Desde a morte dele, a página de Satrapi no Instagram consistia quase exclusivamente em uma série de imagens com a frase “Pois perdi o amor da minha vida”, juntamente com uma foto do marido e um anúncio da Fundação de Cinema Mattias e Marjane Ripa-Satrapi, feita para apoiar estudantes estrangeiros que desejam estudar cinema em Paris.