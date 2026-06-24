Família de Whitney Houston rebate fala de Oprah Winfrey sobre drogas

A família de Whitney Houston (1963-2012) rebateu uma declaração feita por Oprah Winfrey, 72, durante o Cannes Lions, na França. No evento, a apresentadora relembrou uma participação da cantora no The Oprah Winfrey Show, em 2009, e afirmou que Whitney teria caído do palco após uma recaída no uso de drogas.

A fala foi contestada por Pat Houston, 67, cunhada de Whitney e administradora do espólio da artista. Em comunicado enviado ao TMZ, ela afirmou que a queda aconteceu, mas negou que a cantora estivesse sob efeito de drogas. “Whitney caiu do palco, sim, mas foi durante a passagem de som, devido à escuridão do local e à sua falta de familiaridade com o palco. Ela definitivamente não estava sob efeito de drogas”, declarou.

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