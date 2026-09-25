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Cultura

Família de Rick pede compreensão após decisão sobre velório

Comunicado defende escolha por cerimônia fechada para amigos e familiares: 'Não foi falta de carinho, consideração ou gratidão pelo público'

Por Lucas Almeida 25 set 2026, 12h21 | Atualizado em 25 set 2026, 12h47
Cantor careca de pele morena, vestindo camiseta preta, cantando com microfone na mão esquerda e braço direito estendido, em palco escuro com iluminação azul. Ele tem uma tatuagem no antebraço esquerdo e usa um relógio branco. Sua boca está aberta e os olhos fechados, transmitindo emoção
Rick Sollo, em show em 2013 (Mauricio Santana/Getty Images)
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A família do cantor Rick Sollo, da dupla com Renner, pediu compreensão aos fãs que se sentiram magoados por não poderem participar do velório. A nota foi divulgada nesta sexta-feira, 25, um dia após o sepultamento. “Se de alguma maneira alguém se sentiu magoado ou excluído por essa decisão, pedimos que tente compreender o nosso coração”, diz o texto. “Não foi falta de carinho, consideração ou gratidão pelo público que esteve ao lado do Rick durante tantos anos. Foi apenas a necessidade de preservar um momento de uma dor imensurável. ”

A cerimônia aconteceu na quinta-feira, 24, no Jardim Cemitério Pax, em Sorocaba, no interior de São Paulo. O acesso ficou restrito a parentes e amigos próximos, sem entrada para a imprensa ou o público. Entre os artistas presentes estavam Zezé Di Camargo, Felipe Araújo e Marrone. Fãs se juntaram do lado de fora do cemitério para homenagear o cantor.

“Naquele instante, não havia artista, palco, público ou exposição. Havia uma esposa se despedindo do companheiro de uma vida. Filhos se despedindo do pai. Netos se despedindo do avô”, escreveu. O texto termina com a frase que resume a decisão: “Ontem sepultamos o corpo físico do Geraldo. O Rick, porém, não pode ser sepultado. ”

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Nascido Geraldo Antônio de Carvalho, Rick morreu aos 59 anos na queda de um helicóptero na Serra Catarinense, na segunda-feira, 21. Os destroços foram localizados no dia seguinte em área de mata fechada em Urubici. Também morreram o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

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