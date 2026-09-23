Família de Rick, da dupla com Renner, opta por cerimônia de despedida restrita a amigos e familiares

Nesta quarta-feira, 23, a equipe do cantor Rick, que fez parte da dupla sertaneja Rick & Renner e morreu após um acidente aéreo na última terça-feira, 22, e a produtora Vibe Shows, responsável pela turnê que celebrava os 40 anos da parceria dos artistas e que contava com shows até novembro, emitiram uma nota à imprensa para informar detalhes sobre as cerimónias de despedida do artista.

Segundo o comunicado oficial, por decisão expressa da família, o velório e o sepultamento do cantor serão realizados de forma estritamente reservada, restritos apenas a familiares e amigos mais próximos.

No documento divulgado nas redes sociais, a família pede compreensão e respeito à sua privacidade neste momento de perda: “Neste momento de profunda dor, pedimos respeito à privacidade dos familiares, para que possam viver o luto e esta despedida com serenidade.” A nota conclui com um agradecimento pelas inúmeras mensagens de carinho, solidariedade e apoio recebidas do público e dos fãs.