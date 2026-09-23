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Cultura

Família de Rick, da dupla com Renner, opta por cerimônia de despedida restrita a amigos e familiares

Decisão foi comunicada pela família e produtora do artista, que agradeceram as mensagens de apoio dos fãs

Por Ana Rita Fernandes 23 set 2026, 13h59
Homem careca, de pele clara, sorri enquanto toca violão em palco com iluminação roxa. Ele veste camiseta azul, colete preto e colar com cruz.
Rick Sollo, em show em 2013 (Mauricio Santana/Getty Images)
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Nesta quarta-feira, 23, a equipe do cantor Rick, que fez parte da dupla sertaneja Rick & Renner e morreu após um acidente aéreo na última terça-feira, 22, e a produtora Vibe Shows, responsável pela turnê que celebrava os 40 anos da parceria dos artistas e que contava com shows até novembro, emitiram uma nota à imprensa para informar detalhes sobre as cerimónias de despedida do artista.

Segundo o comunicado oficial, por decisão expressa da família, o velório e o sepultamento do cantor serão realizados de forma estritamente reservada, restritos apenas a familiares e amigos mais próximos.

No documento divulgado nas redes sociais, a família pede compreensão e respeito à sua privacidade neste momento de perda: “Neste momento de profunda dor, pedimos respeito à privacidade dos familiares, para que possam viver o luto e esta despedida com serenidade.” A nota conclui com um agradecimento pelas inúmeras mensagens de carinho, solidariedade e apoio recebidas do público e dos fãs.

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