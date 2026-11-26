Pouco mais de três anos após a morte de Matthew Perry, o túmulo do astro de Friends ganhou uma nova placa, a pedidos da família. Anteriormente, a inscrição trazia o epitáfio: “Muito amado – amigo”, em referência à sitcom que marcou sua carreira como artista. Agora, a nova lápide, que foi escolhida pela família do ator, diz: “Descanse agora” e “Nós te amamos, com todo o nosso coração”. A sinalização do túmulo também ganhou uma moldura dourada e teve o fundo revitalizado, mantendo o restante das informações sobre Perry.

A alteração na inscrição comoveu internautas nas redes sociais, mas dividiu opiniões quanto à retirada da referência ao seriado que o consagrou na televisão. De um lado, perfis concordaram com a atitude da família, reforçando que o astro era muito maior do que um papel na TV. “Eu meio que entendo a alteração, alguns dos piores momentos de decadência dele foram durante essa época [da série]”, escreveu um perfil no X (antigo Twitter) . De outro, fãs lamentaram a alteração: “Dia triste para os fãs de Friends“, comentou outro usuário. A família do ator ainda não se pronunciou sobre a decisão de mudar o epitáfio.

Relembre o caso da morte de Matthew Perry

Em 28 de outubro de 2023, o astro que interpretou Chandler Bing na famosa sitcom Friends (1994-2004) foi encontrado morto em sua mansão após sofrer uma overdose de cetamina, um poderoso sedativo. O ator já havia compartilhado anteriormente sobre os problemas que enfrentava com álcool e drogas. Em sua autobiografia Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível: As Memórias do Astro de Friends, publicado pela editora Bestseller no Brasil, o artista destrinchou detalhes sobre sua vida e a constante batalha contra os vícios.

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