Família de Matthew Perry muda epitáfio do astro e fãs reagem: ‘Dia triste para os fãs de Friends’
Ator conhecido por interpretar Chandler Bing na sitcom morreu em outubro de 2023, vítima de “efeitos agudos da cetamina”
Pouco mais de três anos após a morte de Matthew Perry, o túmulo do astro de Friends ganhou uma nova placa, a pedidos da família. Anteriormente, a inscrição trazia o epitáfio: “Muito amado – amigo”, em referência à sitcom que marcou sua carreira como artista. Agora, a nova lápide, que foi escolhida pela família do ator, diz: “Descanse agora” e “Nós te amamos, com todo o nosso coração”. A sinalização do túmulo também ganhou uma moldura dourada e teve o fundo revitalizado, mantendo o restante das informações sobre Perry.
A alteração na inscrição comoveu internautas nas redes sociais, mas dividiu opiniões quanto à retirada da referência ao seriado que o consagrou na televisão. De um lado, perfis concordaram com a atitude da família, reforçando que o astro era muito maior do que um papel na TV. “Eu meio que entendo a alteração, alguns dos piores momentos de decadência dele foram durante essa época [da série]”, escreveu um perfil no X (antigo Twitter) . De outro, fãs lamentaram a alteração: “Dia triste para os fãs de Friends“, comentou outro usuário. A família do ator ainda não se pronunciou sobre a decisão de mudar o epitáfio.
‘Friends’ star Matthew Perry’s grave marker no longer references his ‘Friends’ role. The new plaque at Forest Lawn Hollywood Hills replaces the “Much Loved, Friend” marker, which now reads “Rest Now” followed by “We Love You With Our Whole Hearts.” (via Entertainment Weekly) https://t.co/ZgETwab9RS
— sitcom crave (@sitcomcrave) November 25, 2026Siga
Relembre o caso da morte de Matthew Perry
Em 28 de outubro de 2023, o astro que interpretou Chandler Bing na famosa sitcom Friends (1994-2004) foi encontrado morto em sua mansão após sofrer uma overdose de cetamina, um poderoso sedativo. O ator já havia compartilhado anteriormente sobre os problemas que enfrentava com álcool e drogas. Em sua autobiografia Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível: As Memórias do Astro de Friends, publicado pela editora Bestseller no Brasil, o artista destrinchou detalhes sobre sua vida e a constante batalha contra os vícios.
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