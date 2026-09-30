Família de Hayden Panettiere reage a pedido do ex-noivo para administrar herança

A família de Hayden Panettiere declarou apoio ao pedido feito por Wladimir Klitschko, ex-noivo da atriz e pai de sua filha, Kaya, de 11 anos, para assumir temporariamente a administração do patrimônio deixado pela artista. A solicitação foi apresentada à Justiça de Los Angeles com o objetivo de proteger os bens da menina, que é a única herdeira de Hayden. Segundo fontes próximas aos parentes da atriz, eles acreditam que Klitschko é um pai dedicado e pensa nos melhores interesses de Kaya.

O ex-boxeador, de acordo informações do TMZ, argumentou que a medida é essencial diante de possíveis riscos ao patrimônio. No processo, apresentado na quinta-feira, 24, ele afirmou que agentes federais teriam entrado na casa da atriz durante uma investigação e retirado alguns pertences sem autorização. Ele também mencionou objetos que estariam desaparecidos ou sob custódia das autoridades. De acordo com os documentos, um serviço de segurança teria sido contratado antes da morte da atriz, e as fechaduras do imóvel foram trocadas posteriormente. “Os depósitos contendo roupas e acessórios de grife usados em aparições públicas foram realocados por precaução”, informou.

Kaya vive com a família do pai na Ucrânia e, segundo a petição, tem direito à totalidade do patrimônio da mãe. Klitschko busca representar legalmente os interesses da filha até que um administrador permanente seja definido pela Justiça. Uma audiência sobre o pedido está prevista para 8 de outubro.

Hayden Panettiere morreu em 16 de agosto, aos 36 anos. A atriz ficou conhecida principalmente pelos papéis em Heroes e Nashville. Ela e Klitschko tiveram um relacionamento entre 2009 e 2018 e são pais de Kaya.

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