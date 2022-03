Família de diretora morta no set de ‘Rust’ não consegue deixar a Ucrânia

Parte da família da diretora de fotografia Halyna Hutchins, morta por um tiro acidental durante as gravações do filme Rust, em outubro do ano passado, está em Kiev e não consegue deixar a Ucrânia, informou o site TMZ. Em entrevista ao veículo, Matthew Hutchins, o viúvo de Halyna, que era ucraniana, disse que a mãe da diretora de fotografia sabe que não conseguirá deixar o país em segurança, e segue trabalhando como enfermeira em um hospital local. O pai de Halyna também continua na Ucrânia.

A publicação revelou que a irmã de Halyna e sua sobrinha de 3 anos conseguiram chegar à fronteira da Romênia, onde aguardam para serem evacuadas. Matthew opina que é necessário a implantação de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, para garantir a saída dos civis através dos corredores humanitários. Ele pede que a China implante a medida, e acredita que a intervenção garantiria que ambos os lados dessem uma trégua nos voos da região.

O viúvo de Halyna também parabenizou os ucranianos pela bravura e por “mostrarem a verdade sobre a invasão de Putin e as atrocidades cometidas pelas forças russas”. Ele pede apoio aos refugiados, ajuda militar e qualquer intervenção diplomática possível para proteger a independência da Ucrânia.