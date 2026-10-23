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Cultura

Família de Cissa Guimarães denuncia post que exalta condenado por matar filho da atriz

Em seu perfil no Instagram, o ator João Velho relatou que registrou um boletim de ocorrência por notícia-crime após comentário sobre a morte do irmão

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 11h42
Cissa Guimarães no 'Encontro com Fátima Bernardes'
Cissa Guimarães no 'Encontro com Fátima Bernardes' (Reprodução/TV Globo)
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A família da atriz Cissa Guimarães acionou a Justiça após receber uma série de ataques nas redes sociais envolvendo Rafael Mascarenhas, filho da apresentadora que foi morto aos 18 anos, em 2010, vítima de uma atropelamento. O outro filho da artista, João Velho, compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira, 23, relatando que registrou um boletim de ocorrência contra um perfil da plataforma que exaltou a figura de Rafael de Souza Bussamra, o condutor condenado pelo atropelamento do jovem skatista.

O ator apresentou notícia-crime à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) do Rio de Janeiro contra o autor da postagem que glorificou o condenado, além da ocorrência policial. Os procedimentos foram enquadrados como crimes de apologia de crime e ameaça. No vídeo, João identifica o usuário por trás do perfil denunciado como Giovanni Cavalcanti de Albuquerque e pede por informações que possam auxiliar no caso.

A iniciativa foi motivada por um comentário deixado em um post do ator. “Nas próxima eleição teremos o Rafael Bussamra, para atropelar a esquerda. Meu herói não usa capa, ele usa o volante de um carro”, escreveu a conta. “Se vocês conhecem esse homem, por favor, me mandem alguma informação para a gente poder acelerar o processo da Justiça”, pediu João.

O filho da veterana ainda reforçou que o pedido independe de posicionamento político: “Tanto faz se é eleitor do Lula ou bolsonarista ou de direita, extrema-direita. Se vocês conhecem esse homem, por favor, me mandem alguma informação”, disse. Os advogados do caso pedem pela instauração de um inquérito policial para apurar a autoria e as circunstâncias do caso, além de solicitarem que a Meta, responsável pelo Instagram, forneça dados vinculados ao perfil.

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“A liberdade de expressão não pode ser confundida com autorização para incitar a violência”, escreveu João na legenda do vídeo. “Discordar é um direito. Ameaçar e incitar a violência não são formas legítimas de exercer esse direito”, concluiu.

Relembre o caso de Rafael Mascarenhas

Rafael Mascarenhas morreu em 20 de julho de 2010, aos 18 anos, após ser atropelado no Túnel Acústico, na Zona Sul do Rio de Janeiro, enquanto andava de skate com amigos. Na ocasião, Rafael de Souza Bussamra fez um retorno na contramão para acessar a área bloqueada e acabou atingindo o rapaz a cerca de 100 km/h, arremessando-o a cerca de 50 metros. Mascarenhas morreu horas depois e o condutor foi condenado por homicídio culposo e por omissão de socorro.

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Bussamra atualmente cumpre pena em regime semiaberto. Seu pai, Roberto Bussamra, também foi condenado e cumpre pena em liberdade por tentar subornar policiais para encobrir o crime.

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