Família de Chadwick Boseman defende Anthony Hopkins após Oscar

Um dos prêmios mais esperados do Oscar 2021, ocorrido no domingo, 25, era o de melhor ator. Tanto que a organização da cerimônia deixou a categoria para o fim da noite — lugar costumeiramente ocupado pela estatueta de melhor filme. As apostas davam como certa a vitória do protagonista de Pantera Negra, Chadwick Boseman, morto em agosto de 2020, aos 42 anos, vítima de um câncer. O ator, indicado pelo filme A Voz Suprema do Blues, porém, entrou para a lista de esnobados da premiação, perdendo o prêmio para o veterano Anthony Hopkins, que interpretou um homem com demência no longa Meu Pai.

As reações negativas nas redes sociais contra Hopkins fizeram com que a família de Boseman se pronunciasse em defesa do ator de 83 anos. Derrick Boseman, irmão de Chadwick, declarou ao site de notícias americano TMZ que o ator de Pantera Negra teria sido o primeiro a dar os parabéns a Hopkins, e que ele encarava o Oscar como uma “conquista, mas nunca uma obsessão”. Derrick terminou dizendo que todos os indicados mereciam ganhar o prêmio.

A Academia de Hollywood, que organiza o Oscar, ainda foi criticada por não ter dado a Hopkins, que estava no país de Gales, no Reino Unido, a chance de aceitar o prêmio via Zoom. Assim, a cerimônia foi bruscamente finalizada com uma foto do ator no telão. Na manhã da segunda-feira, 26, Hopkins publicou em suas redes sociais um agradecimento pelo prêmio e afirmou que não esperava ganhar. Em seguida, fez um tributo ao companheiro indicado. “Quero prestar homenagem a Chadwick Boseman que nos foi tirado muito cedo”, encerrou.