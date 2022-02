Família de Bob Saget revela causa da morte do ator

A família de Bob Saget, famoso pela atuação na série “Três é Demais” e por participar de “How I Met Your Mother”, divulgou nesta quarta-feira, 9, detalhes sobre a morte do ator de 65 anos, ocorrida no dia 9 de janeiro na Flórida, Estados Unidos.

De acordo com comunicado divulgado pela imprensa americana, Bob Saget morreu após sofrer um traumatismo craniano. O texto informa que o ator “bateu a nuca acidentalmente, mas pensou não ser nada a grave e foi dormir na sequência”.

A família destacou que Bob Saget não bebeu ou usou drogas antes de morrer, o que já havia sido informado pelo condado de Orange, na Flórida, após a realização da necropsia.