Família Barreto e a relação com Lula: filme sobre presidente deu o que falar

A morte do produtor Luiz Carlos Barreto, um dos maiores nomes da história do cinema brasileiro, aos 98 anos, também reacendeu outros capítulos da trajetória da família Barreto, como a relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2009, a produtora L.C. Barreto lançou Lula, o Filho do Brasil, cinebiografia dirigida por Fábio Barreto (1957-2019) e produzida por Barretão, que retrata a infância e a ascensão do então presidente até se tornar líder sindical.

Desde o anúncio da produção, o longa provocou intenso debate político. Críticos acusaram a obra de apresentar uma visão bastante favorável ao petista, enquanto a família sempre afirmou que o objetivo era contar uma história de superação pessoal, sem interferência eleitoral. À época, Fábio afirmou que o filme era “político”, mas negou que tivesse sido realizado para beneficiar Lula ou sua sucessora nas eleições de 2010.

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O projeto nasceu anos antes, quando Luiz Carlos Barreto decidiu adaptar para o cinema o livro Lula, o Filho do Brasil, de Denise Paraná. O próprio produtor destacou que optou por viabilizar o longa sem recorrer a recursos de leis de incentivo ou patrocínio de empresas estatais, justamente para evitar questionamentos sobre financiamento público.

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