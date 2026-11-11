Falta mais nordestino na equipe criativa de ‘Lá na Minha Terra’: só um cearense

Lançada nesta segunda-feira, 9, no horário das 6 da TV Globo, Lá na Minha Terra vem sendo alvo de críticas de todos os lados.

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Criado e escrito pelo paulista Mário Teixeira, com colaboração da conterrânea Letícia Mey, do paranaense Marcos Lazarini (nascido em Londrina), dos cariocas Mariana Torres e Pedro Alvarenga e do cearense Raul Damasceno (nascido em Ubajara), o projeto tem direção geral do paulista Allan Fiterman.

A forte repercussão negativa surgiu a partir da representação estereotipada da região Nordeste. Faltam mais autores com “lugar de fala” para apresentar um Nordeste plural em cena.

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