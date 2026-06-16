Fala em inglês de árbitro brasileiro vira pagode baiano em clima de Copa

O produtor musical VelhoMarlon, 39 anos, usou as falas em inglês do árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio, que apitou o jogo do México contra a África do Sul, na quinta-feira, 11, para fazer um tradicional “batidão” baiano.

Quando Wilton anunciou a expulsão de um jogador sul-africano, falando com ele em inglês, a cena logo viralizou nas redes sociais. Em português, ele teria dito: “Após revisão, atacante número 11 cometeu uma séria jogada faltosa, e o braço direto o rosto o defensor. Decisão: falta [tiro livre direto] e cartão vermelho”. A música, tal como a cena do jogo, já tomou conta das plataformas e, mais uma vez, ajudou a eternizar o episódio da Copa. Dessa vez no gingado e na batucada brasileira.

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