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Cultura

Fafá de Belém dispara contra machismo: ‘O corpo da gente nos pertence’

Cantora fez alerta sobre violência em painel do IV Fórum Varanda da Amazônia

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 08h00
Mulher de pele bronzeada e cabelos grisalhos, com maquiagem nos olhos e brincos dourados, veste blusa de renda branca com bordados florais. Ela apoia a mão direita na cabeça, olhando para frente com expressão séria, em frente a um armário branco com detalhes escuros
Fafá de Belém (Aryanne Almeida/Divulgação)
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Fafá de Belém fez um alerta sobre machismo, violência contra meninas e a responsabilidade de mulheres que ocupam espaços públicos durante o IV Fórum Varanda da Amazônia, realizado em Belém (PA) nesta quarta-feira, 7. No painel de encerramento, a cantora criticou discursos que, segundo ela, acabam reforçando comportamentos machistas e a violência contra mulheres. Sem citar nomes, mencionou o caso de uma jovem deputada eleita em São Paulo com mais de dois milhões de votos, sustentando um discurso de negação do machismo e de fortes críticas ao feminismo.

Para a cantora paraense, mulheres que têm visibilidade precisam ter consciência do alcance de suas falas, especialmente sobre meninas. “Nós temos que ter consciência de que cada fala que nós damos, principalmente dentro da cultura pública, atinge e fala com meninas”, declarou. Ao defender a união entre mulheres no combate ao machismo, Fafá afirmou: “É uma luta incansável. O preconceito entre nós, seja de classe, cor ou de gosto, ele tem que ser suprimido pela nossa solidariedade”.

Na conversa com a ativista Jennyffer Tupinambá e a psicanalista Renata Greco, mediada por sua filha, Mariana Belém, Fafá também questionou a associação entre exposição do corpo feminino e empoderamento. “Isso não é empoderamento. Isso é exposição da carne da mulher a serviço de um machismo ancestral. O corpo da gente nos pertence”, afirmou.

Ao final de sua participação, Fafá defendeu que mulheres compartilhem suas experiências e rompam tabus como forma de fortalecer umas às outras. “Se nós compartilharmos os nossos problemas, nós vamos nos ajudando e ajudando outras mulheres a enfrentar os seus problemas”, concluiu.

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