Fafá de Belém anuncia show de 50 anos em ‘templo do tecnobrega’

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Fafá de Belém celebra 50 anos de carreira com o especial “FAFA 50”, a ser gravado em Belém do Pará no icônico Palácio dos Bares. Com participações de DJs locais e em parceria com a Altar Sonoro, o evento promete uma homenagem autêntica à Amazônia e à trajetória da artista. Uma celebração imperdível.

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Em comemoração às suas cinco décadas de carreira, a cantora Fafá de Belém irá gravar o especial FAFA 50 nesta segunda-feira, 17, em sua cidade natal, Belém do Pará. Contando com a participação de artistas paraenses como os DJs Will Love e Nat/Esquema, o evento acontecerá no Palácio dos Bares, uma casa de shows conhecida por ser o templo do tecnobrega na metrópole amazônica.

“Escolhi trabalhar com uma geração que olha para Belém de dentro, sem precisar traduzi-la”, diz Fafá. “Depois de tantos anos, eu fui pela primeira vez ao Palácio dos Bares para uma noite com o Rubi. Entrei, vi aquela pista, as pessoas dançando, o rio ao lado, aquela música acontecendo sem nenhuma cerimônia e pensei que era ali. Eu queria o FAFÁ 50 naquele lugar”, completa.

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O especial é resultado da parceria entre a cantora e a produtora Altar Sonoro. Criada por Naré e Guilherme Takhsy, a Altar desenvolveu um trabalho vinculado à relação entre a música e o cotidiano amazônico, aproximando os artistas das ruas e dos bairros onde suas obras circulam.

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“A Fafá nos convidou para pensar essa narrativa porque nosso trabalho parte da relação entre música, território e memória. Registrar os 50 anos da carreira dela em Belém, no Palácio dos Bares, é reconhecer a cidade como parte fundamental da sua identidade”, disse Guilherme.