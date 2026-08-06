Fábia enfrenta Pilar: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quinta, 6
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 69 – quinta-feira, 6
Otoniel disfarça o choque que levou ao ver o retrato de Francesca e diz a Joel que teve uma queda de pressão. Pedro se irrita com Carmita. Fábia enfrenta Pilar e critica a postura submissa do marido diante da cunhada. Ulisses promete a Pilar que ficará ao lado de Ingrid. Pilar tenta convencer Ingrid de que a filha precisa de Ulisses na joalheria. Elisa fica surpresa quando Otoniel revela a identidade de Francesca. Pedro reage mal à visita de Pilar. Ademir fica surpreso ao ver Adriana e Suely juntas. Ulisses diz a Ingrid que Tiago tem o direito de olhar a contabilidade da empresa. Ademir surpreende Suely ao lhe perguntar o que a ex-secretária estava fazendo com Adriana.