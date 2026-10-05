Fã-clubes se unem em apoio a Lula após primeiro turno

Dezenas de fã-clubes de artistas pop se uniram nesta segunda-feira, 5, em um movimento de apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), um dia depois do primeiro turno da eleição presidencial. Entre as contas estão perfis de fãs de Beyoncé, Billie Eilish, Anitta e Ariana Grande, além de nomes do k-pop, como BTS e Blackpink.

“Oi, Lula! Nossas redes estão abertas para você e sua equipe”, diz o texto compartilhado pelos perfis no X (antigo Twitter). “Estamos disponíveis para compartilhar informações de interesse público e conteúdos relacionados à sua campanha, sempre com o objetivo de ampliar o acesso do nosso público às informações.”

A mobilização ocorre depois de um resultado desfavorável ao presidente. Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula, uma diferença de aproximadamente 2,2 milhões de votos. O segundo turno será no domingo, 25 de outubro.

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A resposta de Anitta

Anitta também se manifestou após o resultado. A cantora republicou nos stories do Instagram uma série de vídeos com críticas a Flávio Bolsonaro, citando intolerância religiosa e o avanço do conservadorismo no país. Em 2022, a cantora declarou voto em Lula e chegou a fazer campanha pelo então candidato.

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