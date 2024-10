F1: GP de São Paulo terá mostra imersiva e grafite dedicado a Ayrton Senna

No ano em que se completam três décadas da morte de Ayrton Senna, o GP de São Paulo de Fórmula 1, que acontece nos dias 1, 2 e 3 de novembro, no Autódromo de Interlagos, terá um espaço inteiramente dedicado ao piloto brasileiro: o Heineken Village – Senna Edition, informou a patrocinadora do evento com exclusividade a VEJA.

Montado em uma área gramada no miolo do circuito, o espaço exclusivo da Heineken existe desde 2022, mas ganhou ares temáticos este ano. Entre as atrações disponíveis no setor — que tem ingressos que variam de 1.075 reais (a meia-entrada) a 4.290 reais — está a Senna Legacy Arena, uma espécie de experiência imersiva “em que os fãs poderão reviver a história de momentos memoráveis de Ayrton Senna”. A experiência será dividida em sessões de cerca de 5 minutos, que podem ser agendadas pelo aplicativo do village.

Em outra frente das homenagens, a arte de rua marcará presença no evento: o grafiteiro Snek, que já retratou Senna em algumas obras, vai pintar um painel ao longo do circuito. A obra será iniciada na sexta-feira, 1, e finalizada no domingo, 3, e vai reproduzir “um momento emblemático” da carreira do tricampeão da F1.

No lado musical, o espaço terá o lançamento de um álbum de música eletrônica inspirado na vida do piloto. Chamado de Senna Driven, o projeto reúne 33 artistas de 13 países que marcaram de algum modo a carreira do automobilista. O combo faz parte de uma estratégia que adiciona ao GP de São Paulo uma área que compartilha, de certa forma, da atmosfera dos festivais de música, com o intuito de atrair um público interessado na “experiência” do evento, para além do esporte — há, por exemplo, uma tirolesa disponível, shows de DJs badalados, campeonatos em simuladores, cenários instagramáveis e uma série de outras ativações.

