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Cultura

F1: A razão para Ana Castela ser escolhida a cantar o Hino Nacional no GP de Interlagos

Sertaneja será intérprete em um dos momentos de destaque do evento em São Paulo

Por Flávio Monteiro 8 nov 2026, 09h00
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Ana Castela -  (Reprodução/Divulgação)
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F1: A razão para Ana Castela ser escolhida a cantar o Hino Nacional no GP de Interlagos Priorize VEJA no Google

O Grande Prêmio de Interlagos é um dos eventos esportivos de maior exposição no Brasil. Para além dos fatores automobilísticos, o GP é uma forma de projetar a cultura brasileira no exterior, e a escolha do artista que canta o hino nacional é um dos aspectos mais importantes. Em 2026, a honraria ficará com a sertaneja Ana Castela, 22. Jovem e talentosa, a escolha da cantora não seria alvo de grandes polêmicas em anos anteriores, mas a polarização decorrente do período eleitoral levanta dúvidas a respeito da seleção, já que Ana é declaradamente de direita.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Falando com exclusividade à coluna GENTE, o produtor Max Viana, responsável pela seleção, afastou qualquer preocupação com as escolhas políticas de Ana. “Minha função aqui é pensar, artisticamente e musicalmente, como podemos abrilhantar um evento que já é enorme. E, dessa forma, artistas grandes, relevantes e importantes sempre vão ser bem-vindos no GP”, diz ele, destacando que o posicionamento à direita não foi um critério na seleção.

“A Ana é uma excelente intérprete, e ela se comunica muito bem com esse público jovem. E é bacana para nós também termos o mundo sertanejo representado nessa diversidade, no caldeirão cultural da música. Entendemos que ela é um ótimo nome para fazer isso (interpretar o hino) e acredito que ela vai fazer uma apresentação muito bonita”, finaliza.

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