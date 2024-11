Exposição virtual reúne imagens inéditas do Rio de Janeiro no século XX

Em parceria com o Google Arts & Culture, o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro disponibilizou ao público uma coleção rara de fotos e vídeos que revelam o cotidiano da capital fluminense entre as décadas de 1920 e 1950. Entre os registros, há imagens de banhistas na praia de Copacabana, desfiles de carnaval, reuniões religiosas e até mesmo cenas da construção do Cristo Redentor. O conteúdo faz parte da exposição virtual Rio de Janeiro: Cidade da Cultura, já disponível para acesso gratuito através deste link.

Ao todo, mais de 500 fotos e 124 rolos de filmes — que juntos ultrapassam 2 000 metros de comprimento — foram digitalizados pela iniciativa, que também contou com o auxílio da Universidade Federal Fluminense. As gravações são de autoria de Paschoal Nardone, cineasta amador carioca cuja coleção foi doada ao Arquivo na década de 1950. Com o passar dos anos, no entanto, o material sofreu a chamada Síndrome do Vinagre ou Síndrome do Ácido Acético, que pode acelerar a deterioração de filmes fotográficos. Por isso, todos os rolos de filme foram higienizados e restaurados manualmente antes da digitalização.

Segundo Fabio Coelho, presidente do Google Brasil, o projeto busca preservar o patrimônio cultural do Rio de Janeiro para futuras gerações. “Ao tornar esses filmes inéditos acessíveis, permitiremos que pessoas ao redor do mundo se conectem com o passado vibrante da cidade”, disse o executivo, em um comunicado enviado à imprensa.

