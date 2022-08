Exposição revela a triste imagem da guerra vista por crianças ucranianas

Enfrentar uma guerra não é tarefa fácil nem para os adultos, que dirá para os pequenos. Pensando nisso, uma exposição denominada Mom, I Don’t Want War (Mãe, Eu Não Quero Guerra) está em curso na Polônia, onde dezesseis cidades exibem desenhos de crianças ucranianas feitos após a invasão russa, ao lado de imagens pintadas por crianças polonesas durante a II Guerra.

A mostra é uma iniciativa conjunta entre o Arquivo Nacional da Polônia e o projeto ucraniano Mom, I See War, que reuniu mais de 13 000 desenhos produzidos por crianças desde a invasão russa, em fevereiro. Do lado polonês, são 7 000 desenhos datados de 1946, como uma iniciativa pós-guerra para que os pequenos processassem o trauma da ocupação nazista. Mesmo separados por mais mais de setenta anos, os traços dos jovens exibem traumas semelhantes, mostrando o impacto da guerra nos pequenos. “Eles desenham tanques, aviões, incêndios e explosões, os mortos e feridos, casas em ruínas e túmulos. Mas também há imagens de esperança e sonhos para o futuro”, analisou Paweł Pietrzyk, diretor do Arquivo Nacional da Polônia, em entrevista ao site The Art Newspaper.

Confira a seguir algumas imagens:

1/8 Desenho realizado por Violetta, 10 anos - (Reprodução/Instagram) 2/8 Desenho realizado por Valeriia, 13 anos - (Reprodução/Instagram) 3/8 Desenho realizado por Olenka, 12 anos - (Reprodução/Instagram) 4/8 Desenho realizado por Viktoriia, 7 anos - (Reprodução/Instagram) 5/8 Desenho realizado por Serhii, 7 anos - (Reprodução/Instagram) 6/8 Desenho realizado por Mariia, 11 anos - (Reprodução/Instagram) 7/8 Desenho realizado por Artem, 7 anos - (Reprodução/Instagram) 8/8 Desenho realizado por Yehor, 8 anos - (Reprodução/Instagram)