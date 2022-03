Exposição inédita na Itália exibirá obras de bronze de Donatello

Pela primeira vez, bronzes esculpidos pelo artista Donatello (1386-1466) serão transferidos das igrejas em que foram instalados, no ano de 1600, para serem exibidos em uma mega exposição, em Florença, sobre o pioneiro da arte renascentista. Entre 16 de março e 31 de julho, a organização cultural Fondazione Palazzo Strozzi e o Museu Nacional Bargello irão exibir em conjunto de 130 esculturas, desenhos e pinturas com empréstimos de mais de 50 museus e instituições do mundo.

Entre os bronzes que farão parte da mostra estão o mundialmente famoso O Banquete de Herodes, painel dourado de 60 x 60cm que mostra cenas da apresentação da cabeça de João Batista ao rei Herodes em uma bandeja de ouro; duas estátuas de 50 centímetros de altura chamadas Virtue Hope e Virtue Faith, da Catedral de Siena; e portas de bronze da Sagrestia Vecchia de São Lourenço.

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, Francesco Caglioti, curador da exposição, contou que foi um desafio gratificante desmontar e mover as peças. “Até agora, as exposições com o nome de Donatello foram feitas principalmente exibindo cópias ou limitando a escolha de originais a algumas peças.” Donato di Niccolò di Betto Bardi nasceu em Florença, na Itália, em 1386. Filho de um artesão, trabalhou com todo tipo de material, de pedra e madeira, ao mármore e o bronze. Tornou-se um nome de prestígio para o Renascimento após esculpir O Banquete de Herodes, em 1427.

Antes da exposição, algumas das peças de Donatello passarão por um processo minucioso de restauração. As portas da Sagrestia Vecchia, a estátua Virtue Hope e o painel O Banquete de Herodes foram transportados para os laboratórios do Opificio delle Pietre Dure, instituto público do Ministério Italiano de Patrimônio Cultural, para o processo de restauração antes de irem para o local de exposição.

Para recuperar a antiga glória visual das peças foram empregadas diversas técnicas, desde o uso de termógrafos para detectar fraquezas estruturais, até solventes orgânicos e ferramentas como agulhas de porco-espinho para limpeza de cada detalhe das obras. “São operações extremamente delicadas pelo grande valor histórico, artístico e cultural das obras, mas também pelo tamanho das peças”, disse um porta-voz.

Outros museus ao redor do mundo também planejam exposições sobre Donatello. O Museu Staatliche, de Berlim, fará sua própria versão da mostra de Florença em 2 de setembro de 2022 até 8 de janeiro de 2023, e o Victoria and Albert Museum, de Londres, sediará outra exposição ano que vem. As instituições, porém, não vão poder contar com as obras da Catedral de Siena e da Basílica de São Lourenço, já que as peças não podem sair da Itália.