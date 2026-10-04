Exposição em Milão resgata as incursões visionárias de Salvador Dalí no mundo da moda

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Uma exposição em Milão revela o lado estilista de Salvador Dalí, explorando como o mestre surrealista via a moda como uma extensão de sua arte e de sua própria persona. A mostra ‘Dalí e a Moda’ no Palazzo Reale reúne 200 itens que comprovam suas parcerias visionárias com Schiaparelli, Chanel e Dior, mostrando que estilo também é arte.

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Na escola, o garoto já chamava atenção com seu visual excêntrico. Ele costumava ir às aulas com um traje de marinheiro, grandes insígnias douradas e estrelas no boné. Perfume nos cabelos, sapatos impecavelmente engraxados, botões brilhantes, lenço de renda no bolso e uma bengala fina com cabeça de cachorro feita de prata podiam completar o figurino. De modo compreensível, os colegas do pequeno Salvador Dalí (1904-1989) o achavam tão estranho que se aproximavam só para examinar seus acessórios. Não há dúvida de que a persona performática que definiu a vida e a obra do mestre surrealista nasceu ali. Mas a exuberância precoce ao se vestir sinaliza algo mais: para além da pintura, a preocupação com o estilo sempre esteve em seu DNA.

Na verdade, como demonstra uma exposição magnífica que acaba de abrir no Palazzo Reale de Milão, na Itália, não havia fronteiras entre a arte e a construção do estilo na mente do artista catalão. Vindos da fundação que leva os nomes dele e da esposa, Gala, os 200 itens da mostra Dalí e a Moda, que fica em cartaz até janeiro de 2027, tornam difícil diferenciar onde termina o pintor e começa o criador de moda. Telas, fotografias, acessórios e roupas criadas em parceria com grandes estilistas compõem a exibição. “Ele compreendeu cedo não só a importância das vestimentas e dos acessórios na construção da própria imagem, mas como a moda poderia se tornar um campo ampliado de sua criação”, disse a VEJA a historiadora da arte Montse Aguer, diretora dos Museus Dalí e curadora da mostra.

De fato, a conexão quase carnal entre Dalí e a moda começava no cultivo de sua figura inconfundível. Cada aparição era uma chance de impressionar — ou mais que isso: apresentar-­se como um manifesto estético vivo. “Raríssimas as ocasiões em que me aviltei a vestir roupas civis. Visto sempre o uniforme de Dalí”, dizia. Essa marca se compunha do bigode fino e anguloso, de seus ternos impecáveis — ainda que esdrúxulos — e da miríade de adereços típicos, dos relógios aos sapatos. Nesse sentido, como destaca o catálogo da mostra italiana, Dalí já tratava a própria aparência como um lance midiático — muito antes de existir o conceito de influencer.

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A paixão pela moda levou a uma aproximação inevitável com as marcas e os rostos famosos da indústria. A partir dos anos 1930, Dalí estabeleceu uma produtiva associação com a estilista italiana Elsa Schiaparelli: ao levar os voos oníricos de sua pintura para o vestuário, criou, ao lado dela, peças que se tornaram clássicas na história do design. É o caso do pitoresco chapéu-sapato, exemplo de como aplicava à criação de roupas e acessórios o princípio de sua arte: virar as coisas pelo avesso para expor o estranhamento do mundo. A colaboração era via de mão dupla: foi por influência de Schiaparelli que surgiram as mulheres com cabeças de flores, que marcam telas como Três Jovens Mulheres Surrealistas Segurando nos Braços as Peles de uma Orquestra (1936).

Suas investidas na moda ensejaram relações criativas com outros estilistas lendários. Com o francês Christian Dior, elaborou as fantasias de um baile em Veneza, em 1951. Mas ninguém se tornou tão “parça” quanto a poderosa Coco Chanel. A costureira francesa criou os figurinos para Bacchanale, balé de autoria do artista, pondo a alta-costura no centro de sua obra. Dalí e Gala viveram por alguns meses na casa de Chanel no sul da França, e ele se referia à amiga como “a criatura que possui a alma e o corpo mais bem vestidos do mundo”.

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Ao longo do tempo, as incursões de Dalí pela moda — que passaram ainda pela criação de estampas de tecidos e ensaios publicitários — provocaram reações dos surrealistas mais puristas, que o viam como um artista vendido. Ele não estava nem aí. “Não há desonra para quem se destaca no maior número possível de campos”, justificava. E redobrava a aposta com ousadias como os “vestidos impossíveis de usar” que fez para a coleção de estreia de Paco Rabanne, em 1966. Em todo esse percurso, Dalí teve Gala como incentivadora e sua maior modelo, como atestam muitas fotografias. Quando perguntado sobre como definia a moda, ele ria: “É o que passa de moda!”. Com os modelitos surrealistas de Dalí, até a efemeridade se faz eterna.

Publicado em VEJA de 2 de outubro de 2026, edição nº 3015