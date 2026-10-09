Exposição de Marília Mendonça: ‘Precisaria do Palácio de Versalhes para expor tudo’

A exposição Marília Mendonça – Sentimento Louco chega a São Paulo nesta sexta-feira, 9, no Museu de Imagem e Som. O projeto foi desenvolvido em parceria com a família para reunir momentos da carreira da artista e apresentar ao público peças originais que marcaram a vida de Marília Mendonça. Até 29 de novembro, exceto às segundas-feiras, os fãs podem visitar o local e conferir uma vasta coleção particular.

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Uma das responsáveis por escolher o que seria exposto, Luciana Vendramini conta como foi o processo de desenvolvimento e seleção. “O meu sócio, Nelson Foester, antes da Marília falecer, já vinha alinhando com ela. Tive a ideia da exposição e ele é muito amigo da Dona Ruth (mãe da cantora), começamos a criar juntos. Até o quarto dela veio. A colcha, cama, tudo… Sem nada ser copiado, está igualzinho, da mesma maneira”, conta Luciana à coluna GENTE.

O espaço é dividido por alas, incluindo para os admiradores, o filho Leo e outras partes importantes da vida de Marília. “Tem todos os looks delas, chiquérrimos, das patroas (projeto com Maiara e Maraisa), parte da infância e troféus”, enumera Luciana.

É muito material coletado. São dois troféus Grammy Latino (2019 e 2022), vários discos de ouro e platina. No total, mais de 60 sapatos, bolsas, roupas e vestidos.

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“A gente teve que selecionar, porque tinha mais de 100 itens de cada categoria. Trouxemos para São Paulo com seguradora, assinando toda a segurança possível para que nada acontecesse. E não usamos todos na exposição. O motivo de não usar é porque a gente precisaria do Palácio de Versalhes para expor tudo (risos). São corredores e corredores de looks, sapatos e bolsas. Tudo é muito original. Isso que vai fazer a experiência imersiva se tornar mais emocionante ainda”.

Além dos itens, há depoimentos de artistas que fizeram parte da história da cantora, como a dupla sertaneja feminina. “Escolhemos o que a gente queria. Deixaram a gente livre, vai ter piano da casa dela, violão… Pegamos todo o acervo com a ajuda da Ruth”, conta. Marília faleceu em 2021 após um acidente de avião, no interior de Minas Gerais.

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