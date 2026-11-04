Exigente e vaidoso: quem é Mestre Fafá, apontado como affair de Anitta na Grande Rio

Mestre de Bateria da Grande Rio, Fabrício Machado de Lima, o Mestre Fafá, se viu nos holofotes nesta semana, após rumores apontarem que o sambista estaria envolvido em um romance com a cantora Anitta, rainha de bateria da agremiação. Um dos mais jovens a ocupar o posto no Grupo Especial, Fafá é conhecido por seu perfil vaidoso — e já viu seu nome ser vinculado romanticamente a uma famosa rainha anteriormente.

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Aos 37 anos de idade, Fafá é filho de Du Gás, um dos fundadores da Grande Rio, e que passou ao filho o gosto pelo universo do samba. Ele começou a desfilar pela escola mirim da agremiação em 2003, aos 13 anos de idade. Dois anos depois, iniciaria sua trajetória na Tricolor de Caxias, primeiro como ritmistas, e indo subindo até o posto de mestre.

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“Na Grande Rio fui ritmista de 2005 a 2013. De 2013 para 2014 me tornei diretor de bateria. Função que exerci até 2018. De 2018 até agora, 2025, me tornei mestre. Minha família toda é ligada à Grande Rio. Meu pai foi mestre, minha mãe tocou tamborim. Meu irmão hoje é diretor de bateria comigo”, contou Fafá, em entrevista à coluna GENTE em 2025. Sua fama entre os ritmistas é de exigente e disciplinado.

O sambista se orgulha de ser conhecido pela vaidade, com alguns até chegando a chamá-lo de mestre muso. “Sempre me cuidei, não bebo, não fumo, gosto de praticar esporte, de estar bem fisicamente. Gosto de estar bem vestido, perfumado, e acabou que calhou isso”, conta. “As pessoas têm uma visão de que o sambista é largado, né? Sou totalmente ao contrário, gosto de estar arrumado, perfumado, e acabou tendo essa história de muso”, completou.

Nos últimos dias, rumores apontavam que Fafá estaria se aproximando de Anitta. Imagens de um dos ensaios da agremiação mostram os dois de mãos dadas e bastante próximos, e o sambista chegou a marcar presença no show da cantora no Rock the Mountain, no sábado, 31.

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Até o momento, nada foi confirmado oficialmente. Mas os dois se divertiram com os apelos dos fãs. Essa não é a primeira vez que Fafá é envolvido em rumores de romance com uma famosa rainha de bateria da agremiação. No início do ano, se ventilou a possibilidade de uma aproximação entre o mestre de bateria e Paolla Oliveira. Mas a atriz negou os boatos e afirmou que “os dois são, como se sabe, amigos de muito tempo”.