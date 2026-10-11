Excluída do Katseye e notada por Nicole Kidman: Adéla, a nova diva da Geração Z

É difícil encontrar um artista que tenha mudado de patamar de forma tão célere quanto Adéla Jergová em 2026. A jovem de 22 anos iniciou o ano sendo conhecida pela passagem malsucedida pelo The Debut: Dream Academy, reality show que resultou na formação do grupo feminino Katseye, em 2023. Neste domingo, 11, Adéla tem uma música e um álbum no top 20 da Billboard, ficando bem acima nas paradas do grupo que a rejeitou anos atrás.

Nascida em Bratislava, na Eslováquia, Adéla tem uma trajetória incomum para uma diva pop. Em entrevista ao The New York Times, a artista conta que estudava atentamente as carreiras de Miley Cyrus, Madonna, Lady Gaga e Beyoncé, tentando entender qual seria a melhor forma de ter sucesso naquele mundo tão distante de sua realidade. “Desde muito jovem, eu pensava: Isso é loucura”, afirmou.

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A mudança para os Estados Unidos parecia ser o prenúncio de que, finalmente, o sonho iria se realizar. Selecionada como uma das 20 escolhidas entre 120 mil candidatas, Adéla parecia estar próxima de alcançar seu objetivo. O plano, porém, ruiu quando a jovem foi eliminada na primeira rodada pelos espectadores. Ela acabou vista como a vilã do programa pelo público, que não teria gostado de seu estilo exigente e ambicioso e decidiu eliminá-la.

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Havia ainda a percepção de que ela não funcionaria bem em um grupo. Antes de sua eliminação, um dos jurados chegou a afirmar: “Vemos Adéla como uma artista solo”. Adéla utilizou o trecho para promover seu primeiro single, Homewrecked, desenvolvido com a ajuda de amigos durante um período em que a eslovaca morava nos Estados Unidos com visto de estudante e fazia aulas de música no Santa Monica College.

O material chamou a atenção da Capitol Records, com quem assinou em maio de 2025, oito meses depois do lançamento. Pelo selo, a artista lançou o EP The Provocateur antes de explodir com o álbum Prima, que estreou na quarta posição da parada de álbuns da Billboard. O disco emplacou dois hits: Ain’t in LA e Nicole Kidman, música que se tornou particularmente viral e chegou a ser compartilhada pela própria atriz que dá nome à faixa.

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Agora, Adéla vê seus sonhos finalmente desabrocharem, com a própria Kidman demonstrando interesse em comparecer a um show da artista. O tempo que passou longe da família parece ter valido a pena. “Eles nunca me guardam rancor. Estão tão orgulhosos”, diz ela sobre o período distante de casa. Esse apoio parece impulsionar a cantora diante da nova fase. “Se eu falhar nisso, ainda terei uma família que me ama. Ainda estou saudável. Ainda tenho valor.”