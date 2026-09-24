Ex-The Voice, cantor passa a trabalhar como vendedor de caipirinha na praia

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Izrra, finalista da 9ª temporada do The Voice Brasil, compartilha que passou a vender caipirinhas em uma praia do Rio de Janeiro. Após enfrentar um período sem oportunidades na música e com dificuldades financeiras, o cantor encontrou na nova atividade uma forma de pagar suas contas e até realizar o sonho de viajar para Paris.

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Izrra, 29, conhecido por ter sido finalista da 9ª temporada do The Voice Brasil, compartilhou nesta quarta-feira, 23, que passou a trabalhar como vendedor de caipirinha em uma praia do Rio de Janeiro. O cantor afirmou que tomou a decisão depois de enfrentar um período sem oportunidades para se apresentar e precisar encontrar uma forma de pagar as próprias despesas.

“Trabalhar na praia não quer dizer que você é menos ou mais artista. Quer ver eu ficar triste? É não ter dinheiro. De um ano para cá, não estava mais sendo chamado para cantar, os trabalhos não estavam acontecendo. E estava quase entrando em depressão”, contou. Segundo Izrra, 2025 foi um período difícil e o trabalho na praia apareceu como uma alternativa para conseguir renda. “Tenho conta e aluguel para pagar, preciso colocar comida na mesa, e ali vi uma oportunidade de ficar estável, tranquilo. ”

A nova atividade também permitiu que o cantor realizasse um objetivo pessoal. Izrra contou que conseguiu viajar para Paris com o dinheiro obtido trabalhando na praia e gravou na cidade o vídeo publicado nas redes sociais. “Desse trabalho, consegui realizar um dos maiores sonhos da minha vida, que é vir para Paris. Coisa que a música não me proporcionou”, afirmou.

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