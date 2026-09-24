Ex-The Voice, cantor passa a trabalhar como vendedor de caipirinha na praia
Cantor finalista da 9ª temporada do reality da Globo
Izrra, 29, conhecido por ter sido finalista da 9ª temporada do The Voice Brasil, compartilhou nesta quarta-feira, 23, que passou a trabalhar como vendedor de caipirinha em uma praia do Rio de Janeiro. O cantor afirmou que tomou a decisão depois de enfrentar um período sem oportunidades para se apresentar e precisar encontrar uma forma de pagar as próprias despesas.
“Trabalhar na praia não quer dizer que você é menos ou mais artista. Quer ver eu ficar triste? É não ter dinheiro. De um ano para cá, não estava mais sendo chamado para cantar, os trabalhos não estavam acontecendo. E estava quase entrando em depressão”, contou. Segundo Izrra, 2025 foi um período difícil e o trabalho na praia apareceu como uma alternativa para conseguir renda. “Tenho conta e aluguel para pagar, preciso colocar comida na mesa, e ali vi uma oportunidade de ficar estável, tranquilo. ”
A nova atividade também permitiu que o cantor realizasse um objetivo pessoal. Izrra contou que conseguiu viajar para Paris com o dinheiro obtido trabalhando na praia e gravou na cidade o vídeo publicado nas redes sociais. “Desse trabalho, consegui realizar um dos maiores sonhos da minha vida, que é vir para Paris. Coisa que a música não me proporcionou”, afirmou.
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