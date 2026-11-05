Ex-sogra defende Marina Ruy Barbosa: ‘Te amamos como uma filha’

A empresária Hasna Fares saiu em defesa de Marina Ruy Barbosa após especulações sobre as razões para o término da atriz e de seu filho, Abdul Fares. Nesta quinta-feira, 5, Hasna reagiu a uma polêmica envolvendo o anel de noivado de Marina, avaliado em R$ 6 milhões, e que está sendo alvo de uma disputa dentro da família Fares — com um primo de Abdul chegando a pedir a prisão da ruiva.

“Minha nora, te amamos como uma filha. Eu lamento muito que tudo isso esteja acontecendo e sigo em oração para que esse momento passe. Marina já se ofereceu diversas vezes para devolver o anel que virou tanto alvo de especulação. Mas nunca aceitaríamos, porque foi dado por amor pelo meu filho, com o dinheiro que ele conquistou ao longo de muitos anos trabalhando”, escreveu Hasna, causando confusão por ainda se referir a Marina como nora.

Até o momento, Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares não confirmaram o término da relação.

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