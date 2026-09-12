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Cultura

Ex-Rouge, Aline Wirley opina sobre o que falta para bandas terem sucesso

Cantora esteve no Rock in Rio nesta sexta-feira, 11

Por Giovanna Fraguito, Flávio Monteiro 12 set 2026, 00h33 | Atualizado em 12 set 2026, 01h14
Aline Wirley
Aline Wirley (Reprodução/Instagram)
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Ex-Rouge, Aline Wirley opina sobre o que falta para bandas terem sucesso Priorizar nos meus resultados Google

Aline Wirley falou sobre os desafios de construir uma carreira em grupo ao comentar o espaço para novas bandas brasileiras no mercado musical. Presente no Rock in Rio nesta sexta-feira, 11, a cantora destacou que existe público para esse formato, mas ponderou que a convivência entre integrantes exige esforço constante.

“Banda é muito desafiador. A convivência é muito desafiadora, porque cada um é do seu jeito, tem os seus egos, tem as suas expectativas com relação ao que quer para a própria carreira. E, quando você trabalha em banda, tem que andar todo mundo para o mesmo lado”, afirmou.

Apesar das dificuldades, Aline acredita que ainda há espaço para novos grupos conquistarem o público. “Acho que tem potencial, tem muito potencial, tem público para isso. Tem que querer muito, colocar a cabeça no lugar e seguir”, disse.

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