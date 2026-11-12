Ex-rainha da Viradouro, Erika Januza pede bênção ao chegar à Portela

Erika Januza foi anunciada nesta quinta-feira, 12, como a nova musa da Portela para o Carnaval 2027. A atriz, que não esconde sua paixão pelo samba, chega à maior campeã do Carnaval carioca, com 22 títulos, fazendo questão de respeitar uma tradição: pedir a bênção aos mais velhos. Em um vídeo divulgado pela escola, Erika aparece beijando as mãos de Tia Surica, uma das principais baluartes da agremiação, e pedindo licença para integrar a família portelense.

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A gravação também conta com a participação de Nilce Fran, vice-presidente da Portela, Vick Campos, que integra a escola desde os oito anos, e Júnior Escafura, presidente da agremiação. “Sou mineira e aprendi desde pequena que, quando a gente chega à casa de alguém, precisa pedir licença e a bênção. É assim que quero chegar à Portela, com muito respeito e carinho por todas as pessoas que construíram essa história. Gostaria de pedir a bênção a cada uma delas, porque todas fazem parte desse momento. Estou muito feliz por ser recebida nessa família”, afirmou a atriz.

Em 2027, a Portela levará à Sapucaí o enredo Ao mestre, com carinho, desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Barros em homenagem a Monarco, um dos maiores nomes da história da escola e do samba. A agremiação será a primeira a desfilar na terça-feira de Carnaval.

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