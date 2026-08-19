Ex-paquito expõe motivo de ter sido barrado de especial de Xuxa
Alexandre Canhoni ficou conhecido como Xandy
Alexandre Canhoni, conhecido como Xandy durante sua passagem pelos Paquitos, afirmou que foi cortado do especial de 10 anos do Xou da Xuxa, exibido pela Globo em 1996, após se converter à religião evangélica. Segundo o ex-assistente de palco de Xuxa Meneghel, a produção entrou em contato para saber se ele participaria da comemoração e cantaria músicas do antigo repertório. O ex-paquito, porém, recusou a proposta.
“A volta dos Paquitos nunca foi cogitada; mas, em um especial de dez anos, me perguntaram se eu cantaria as músicas da época. Falei que só cantaria louvores ou músicas autorais com mensagens positivas. Daí, me cortaram do especial. Hoje não faz sentido pular Carnaval ou cantar coisas que não representam minha verdade”, contou em entrevista a um podcast.
A conversão ocorreu em 1995 e marcou uma mudança radical na trajetória de Canhoni. Ele também afirmou ter recorrido anteriormente ao ocultismo na tentativa de impulsionar a carreira artística. Atualmente, é missionário e passou mais de duas décadas trabalhando no Níger, na África Ocidental.
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