Ex-namorada de Sam Neill detalha o estado de saúde do ator antes da morte
A jornalista Laura Tingle esteve em relacionamento com o ator de 'Jurassic Park' entre 2018 e 2021
Morreu nesta segunda-feira, 13, aos 78 anos, o ator neozelandês Sam Neill, estrela da saga Jurassic Park e do aclamado longa O Piano (1993). A causa da morte não foi especificada, mas Neill havia revelado recentemente estar livre do câncer, após ter sido diagnosticado em 2022 com linfoma. Agora, uma de suas ex-namoradas detalhou como estava a saúde do artista em suas últimas semanas de vida.
A jornalista Laura Tingle esteve em um relacionamento com o ator entre 2018 e 2021 e manteve contato com ele desde então. Em entrevista ao programa de rádio australiano Sydney Mornings, ela afirmou que deixará que os entes mais próximos ao astro revelem os pormenores da morte, mas confirmou que Neill enfrentou “vários tipos de câncer” ao longo dos últimos cinco anos e que seu sistema imune jamais se recuperou.
“Ele passou por muita quimioterapia e, felizmente, conseguiu se livrar do câncer no sangue, mas acabou comprometido”, contou a jornalista. “Acho que seu corpo frágil ficou exausto, o que faz sentido. Ele esteve muito doente pelas últimas semanas e todos que o amavam estavam mandando forças, de perto ou de longe, mas penso que era demais para se recuperar”.
Neill foi diagnosticado com o câncer no sangue em 2022 e anunciou a remissão em 2023.
Filho de mãe inglesa e de pai neozelandês, o ator nasceu na Irlanda do Norte, enquanto o pai servia no exército britânico. Batizado Nigel John Dermot Neill, ele se mudou para a Nova Zelandia ainda criança, e adotou o nome Sam aos 12 anos, porque havia vários Nigels em sua escola. Investiu na carreira de ator após se frustrar dentro do curso de direito e estrelou grandes filmes como Posessão (1981) e À Beira da Loucura (1994).
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