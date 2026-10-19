Ex-namorada de Justin Bieber, Sahara Ray morre aos 34 anos

A modelo Sahara Ray morreu no último domingo, 18, aos 34 anos de idade. Famosa por um breve relacionamento com o músico Justin Bieber, Ray lutava há dois anos contra a síndrome de Guillain-Barré, um distúrbio neurológico em que o sistema imunológico ataca seus nervos.

“Ela morreu na última noite (do dia 18 de outubro), cercada por seus familiares em um hospital. Ela era muito amada”, escreveu a família da jovem em um comunicado. Ray era dona de uma linha de biquínis e deu à luz a sua primeira filha, Snow Ray, meses atrás.

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