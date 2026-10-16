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Cultura

Ex-mulher de Tobey Maguire fala sobre participação do ator em seu novo casamento

Mesmo após o divórcio, ex-casal mantém uma relação próxima

Por Giovanna Fraguito 16 out 2026, 15h16
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Tobey Maguire como Homem Aranha (Divulgação/Disney)
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Ex-mulher de Tobey Maguire fala sobre participação do ator em seu novo casamento Priorize VEJA no Google

Tobey Maguire, 51, conhecido pelo papel de Homem-Aranha nos cinemas, celebrou o casamento de sua ex-mulher Jennifer Meyer, 49, com Geoffrey Ogunlesi, 34, no sábado, 10. Nesta sexta-feira, 14, a designer de joias falou para a revista Vogue, sobre os momentos mais marcantes de seu casamento e sobre seu ex ter feito parte desse momento.

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“Não senti nenhum nervosismo, apenas pura felicidade. Ter nossos três filhos e nossos pais entrando na igreja tornou tudo ainda mais especial. E ter Tobey, meu ex-marido, celebrando a cerimônia foi muito especial. Um pouco fora do convencional, mas tão a nossa cara”.

A empresária afirmou que ele é um dos seus melhores amigos e que continuam presentes na vida um do outro. “Quando eu e Tobey terminamos, ficou muito claro imediatamente que Ruby e Otis (seu filhos) vinham em primeiro lugar, e nós realmente nos importávamos um com o outro como pessoas e queríamos estar na vida um do outro, acontecesse o que acontecesse. Viajamos sempre juntos. Passamos todos os feriados juntos. Comemoramos todos os aniversários juntos. Ele é um pai incrível. É um ex-marido incrível. E o Geoff o ama, e ele ama o Geoff. Então, tudo simplesmente funciona”.

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O ator Tobey Maguire e Jennifer Meyer se casaram em 2007, construindo uma família ao longo de quase uma década, na qual tiveram dois filhos, Ruby, 19, e Otis, de 17 anos.

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