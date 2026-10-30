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Cultura

Ex-modelo da Playboy revela estar morando em tenda após infecção por mofo

Jenny McCarthy desenvolveu cistos em uma palpebra e perdeu dentes devido ao episódio

Por Flávio Monteiro 30 out 2026, 16h37
Jenny McCarthy, loira de cabelos longos e ondulados, sorri levemente para a câmera, usando um vestido preto de um ombro só com detalhe transparente na lateral, em frente a um painel branco com logotipos da FOX e iHeartRadio
Jenny McCarthy (Julian Hamilton/WireImage/Getty Images)
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A ex-modelo e apresentadora Jenny McCarthy, famosa por sua aparição na Playboy nos anos 90, revelou estar morando em uma tenda após sua casa correr o risco de envenenamento por mofo. Em seu podcast The Jenny McCarthy Wahlberg Show, ela disse ter ficado gravemente doente em decorrência das más condições de um camarim “muito antigo” em seu imóvel em Chicago.

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O episódio fez com que McCarthy desenvolvesse cistos em uma das pálpebras, e a contaminação atingiu sua mandíbula, resultando na perda de vários dentes. A apresentadora também revelou ter desenvolvido erupções cutâneas, alergias alimentares, insônia, inchaço e até um crescimento bacteriano em seu intestino delgado – tudo resultado da ação do mofo.

“Sou paranoica demais para (dormir na minha casa), honestamente, para morar em qualquer outro lugar que não seja uma barraca”, revelou McCarthy, traumatizada com essa situação. “Depois de todas aquelas cirurgias, depois de receber o diagnóstico de intoxicação por microtoxinas, às vezes me sinto um pouco fora de mim, como se as paredes estivessem se fechando e eu estivesse paranoica. É realmente muito, muito difícil”, completou.

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