Ex-ministra lança livro sobre memórias da vida profissional e com bastidores da política

A ex-ministra Dorothea Werneck desembarca em Brasília e lança nesta quarta-feira o livro “Aprendendo e Vivendo”, obra que celebra a trajetória dela por meio de histórias, memórias e versos que traduzem momentos marcantes de sua vida pessoal e profissional.

O livro ainda conta com bastidores da história da politica e economia do país. Ao longo de sua trajetória, Dorothea esteve à frente dos ministérios do Trabalho e da Indústria e Comércio e foi secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais.

Primeira mulher a comandar pastas estratégicas, Dorothea traz em sua obra memórias inéditas sobre a criação da Apex e reflexões contundentes sobre o empoderamento feminino e a ética no serviço público.

A expectativa é que o evento reúna nomes de peso da política, economia e do setor produtivo.

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